Работы по рекультивации полигона ТБО «Быково» завершены

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Работы по рекультивации полигона ТБО "Быково" в Павловском Посаде официально завершены, сообщает телеканал "360". Бывшую свалку проверила комиссия с участием советника губернатора Подмосковья в ранге министра Александра Когана. Он отметил, что рекультивация завершена на 100%, на данный момент идет процесс приемки.

"Сегодня была первая итерация, недостатков практически нет, те недостатки, на которые указали, будут устраняться в течение 5-10 минут", — заявил Коган.

После закрытия полигона осенью 2014 года мусор, который накопился за время работы свалки, перемешали с грунтом, укрыли геосинтетической пленкой. Как только приемка работ завершится, начнется "биологический" этап рекультивации. Бывший полигон, который теперь выглядит как холм с аккуратными откосами, огороженными каменной кладкой, оставят на несколько лет. Это позволит проверить успешность работы технологии. Поддерживать будут только оборудованную систему дегазации. Советник губернатора Московской области считает, что это хороший пример рекультивации свалки.

"Вот что может быть после того, когда к ней подойти бережно, системно, аккуратно, с проектными решениями, соблюдая все технологии рекультивации этой кучи мусора", — отметил Коган.

По словам главы городского округа Павловский Посад Олега Соковикова, судьбу территории бывшей свалки определят совместно с жителями, активистами и общественниками.

Аналогичные работы на данный момент проводят в Кашире и Электростали. Их должны завершить до конца этого года.