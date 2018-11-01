На постах Мособлтаможни будут установлены системы видеоконтроля досмотров

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во время досмотров на постах Московской областной таможни с 2019 года будут использоваться дополнительные видеокамеры, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выступая на Международном таможенном форуме, первый замначальника Мособлтаможни Александр Дуров доложил о том, что 1 ноября завершился эксперимент по внедрению системы видеоконтроля, который проводился на двух постах Мособлтаможни. Видеосигнал с трех камер передавался в центр оперативного мониторинга и управления рисками таможни. По словам Дурова, после подведения итогов экспериментального внедрения системы видеоконтроля за досмотрами их передадут в Федеральную таможенную службу Российской Федерации.

Первый заместитель начальника Московской областной таможни заявил, что в организационном плане таможня готова к внедрению в 2019 году системы видеоконтроля на всех региональных таможенных постах.

Участники Международного таможенного форума могли следить за проводимыми на Истринском таможенном посту досмотрами в режиме реального времени, причем сигнал с нескольких видеокамер позволял увидеть все необходимые детали, от маркировки груза до документов на него.

Производимые записи хранятся в архиве и могут быть востребованы.

Как особо отметил Александр Дуров, после установки камер видеоконтроля за досмотровыми операциями на таможенных постах, повысится степень ответственности проводящих досмотры сотрудников таможни, так как их работа становится "более прозрачной и качественной, а результаты применения системы управления рисками — объективными и достоверными".

Кадровые и материальные ресурсы Мособлтаможни при этом используются наиболее оптимально, так как технология удаленного контроля не требует дополнительного привлечения сотрудников.