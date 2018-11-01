В Подмосковье вступают в силу штрафы за заросшие борщевиком участки

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступает в силу с 1 ноября 2018 года.
Комплексная программа правительства Подмосковья
Ранее правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с борщевиком, который представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. В бюджете Московской области на 2018 год предусмотрено около 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика.
По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, за 2018 год в Подмосковье было обработано от борщевика 33 тысячи гектаров земли. Однако только 22 881 гектар был внесен в ГАС "Управление" (платформу по обработке данных правительства и муниципалитетов для формирования статистики — ред.) через ID-контуры с приложением фотодоказательств.
Компенсации затрат
За 2018 год владельцам земельных участков в Подмосковье было выплачено порядка 20 миллионов рублей за уничтожение растения.
Методы борьбы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что муниципалитеты Подмосковья проведут торги и заключат контракты с подрядными организациями, которые будут ликвидировать борщевик, до 1 марта 2019 года.
Также в сентябре 2018 года была проведена демонстрация техники по обработке территории от борщевика. На показе техники были представлены мини-погрузчики, косилки, кусторезы, измельчители и другие машины. Они могут выполнять целый комплекс работ: от выкашивания побегов ядовитого растения до расчистки и перепашки зараженной территории. Отмечалось, что такая техника поможет быстро избавиться от сорняка без негативных последствий для человека.
Лидеры среди муниципалитетов
Отмечалось также, что муниципалитетами, отстающими по борьбе с борщевиком, стали Лотошинский и Щелковский муниципальные районы и Рузский городской округ.
Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.