В Подмосковье вступают в силу штрафы за заросшие борщевиком участки

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступает в силу с 1 ноября 2018 года.

Комплексная программа правительства Подмосковья

Изменения будут внесены в закон "О благоустройстве в Московской области", в котором определены методы борьбы с растением, в частности химический, механический и агротехнологический. Также вносятся изменения в кодекс Московской области "Об административных правонарушениях". Штрафы для юридических лиц будут составлять от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Сообщалось также, что налагать штрафы на тех, кто не борется с борщевиком, будут административные комиссии органов местного самоуправления Подмосковья.

Ранее правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с борщевиком, который представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. В бюджете Московской области на 2018 год предусмотрено около 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика.

Кроме того, жители Подмосковья посредством голосования сами определили около 1,5 тысячи участков, наиболее заросших этим сорняком, и все указанные места будут обработаны в первоочередном порядке. Администрации муниципалитетов должны были предоставить информацию о подмосковных участках, пораженных борщевиком, до 1 октября 2018 года.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, за 2018 год в Подмосковье было обработано от борщевика 33 тысячи гектаров земли. Однако только 22 881 гектар был внесен в ГАС "Управление" (платформу по обработке данных правительства и муниципалитетов для формирования статистики — ред.) через ID-контуры с приложением фотодоказательств.

Компенсации затрат



Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин сообщал, что власти Московской области компенсируют собственникам около 18 тысяч рублей за гектар освобожденной от борщевика земли. Более 54 миллионов рублей было выделено из бюджета региона на субсидии тем, кто самостоятельно уничтожает борщевик Сосновского на своих территориях.

За 2018 год владельцам земельных участков в Подмосковье было выплачено порядка 20 миллионов рублей за уничтожение растения.

Методы борьбы



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что муниципалитеты Подмосковья проведут торги и заключат контракты с подрядными организациями, которые будут ликвидировать борщевик, до 1 марта 2019 года.

Также в сентябре 2018 года была проведена демонстрация техники по обработке территории от борщевика. На показе техники были представлены мини-погрузчики, косилки, кусторезы, измельчители и другие машины. Они могут выполнять целый комплекс работ: от выкашивания побегов ядовитого растения до расчистки и перепашки зараженной территории. Отмечалось, что такая техника поможет быстро избавиться от сорняка без негативных последствий для человека.

Лидеры среди муниципалитетов

Лидерами среди муниципалитетов Подмосковья по борьбе с борщевиком в 2018 году стали городские округа Дмитровский, Мытищи, Талдомский, Зарайск и Балашиха.

Отмечалось также, что муниципалитетами, отстающими по борьбе с борщевиком, стали Лотошинский и Щелковский муниципальные районы и Рузский городской округ.

Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.