В Подмосковье продолжается реализация подпрограммы "Социальная ипотека"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Свидетельства на право получения жилищной субсидии в ноябре получат свыше 40 региональных специалистов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики региона. С начала года право получения льготной ипотеки получили 375 подмосковных специалистов.

"В ноябре более 30 врачей из государственных учреждений здравоохранения Московской области, а также шестеро учителей и четыре воспитателя, получат свидетельства, что даст им возможность улучшить жилищные условия своих семей с использованием мер государственной поддержки", — сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она уточнила, что общая сумма первого транша в размере 50% стоимости жилья для специалистов составит более 75 миллионов рублей, а в течение последующих 10 лет правительство МО выплатит оставшиеся 50% стоимости жилья, которое приобретут участники программы.