Врио главы Красногорска назначена Эльмира Хаймурзина

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председателя Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину назначили временно исполняющей обязанности главы Красногорска. Совет депутатов городского округа принял решение единогласно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Красногорска.

У Красногорска есть большие шансы занять лидирующие позиции среди других подмосковных муниципалитетов, считает Эльмира Хаймурзина. Также она заверила, что работа над начатыми проектами в сфере улучшения качества жизни продолжится.

"Для этого в администрации округа есть профессиональная команда, которая должна тесно взаимодействовать с жителями и советом депутатов. Активная работа будет проводиться не только в самом городе, но и во всех территориальных управлениях", — сказала политик.

Эльмира Хаймурзина сложит полномочия председателя Московской областной избирательной комиссии и с 1 ноября полностью посвятит себя обязанностям главы Красногорска.