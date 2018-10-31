В Подмосковье за год обработали более 30 тысяч гектаров земли от борщевика

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 30 тысяч гектаров земли обработано от борщевика в Подмосковье за 2018 год, сообщает пресс-служба региональное министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Первого ноября 2018 года вступает в силу статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком. Штрафы для юридических лиц будут составлять от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 до пяти 5 рублей.

"На сегодняшний день обработано 33 тысячи гектаров площадей по уничтожению борщевика Сосновского. Однако всего лишь 25 881 гектар у нас внесен в ГАС "Управление" (платформу по обработки данных правительства и муниципалитетов для формирования статистики – ред.) через ID-контуры с приложением фотофакта, подтверждающим уничтожение борщевика Сосновского. В ГАСУ также прикрепляется акт выполненных работ", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.