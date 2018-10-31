К 2021 году в Клину появятся две новые школы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В подмосковном Клину реконструируют несколько дошкольных организаций и построят две новые школы к 2021 году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Клин Алену Сокольскую.

"Мы планируем построить и ввести в строй две школы к 2021 году: на 1,1 тысячи мест на улице Клинской и на 275 мест в микрорайоне Новый Клин. Сейчас по этим объектам ведутся проектные работы", — заявила глава муниципалитета.

Алена Сокольская также добавила, что в городе исчезла проблема очередей в дошкольные учреждения для детей в возрасте трех — семи лет, но остается потребность в ясельных группах. По словам главы муниципалитета, решением вопроса может стать реконструкция ряда дошкольных организаций, а также выкуп и аренда помещений на первых этажах в новостройках.