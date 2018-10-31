Международная конференция трансфузиологов пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. IV Международная конференция специалистов-трансфузиологов будет проходить с 1 по 3 ноября в Московской области, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева. Площадкой для проведения конференции, в которой примут участие российские и зарубежные специалисты, станет МОНИКИ имени Владимирского.

"Участники мероприятия обсудят основные вопросы, связанные с переливанием крови, донорством крови, развитием службы крови в регионах, вопросы клеточной медицины на современном этапе", — сообщил Матвеев.

Министр здравоохранения Подмосковья отметил, что благодаря трансфузиологии сегодня спасают жизни множества людей.

"Трансфузиология — одна из передовых отраслей современной медицины. Переливание крови сегодня позволяет спасать тысячи жизней, обладая широкой зоной применения — от лечения онкологических заболеваний до общей хирургии. Уверен, данная конференция станет большим подспорьем для всех участников. Такие встречи позволяют обмениваться опытом и решать насущные рабочие вопросы", — сказал Дмитрий Матвеев.

В Московской области за девять месяцев 2018 года было заготовлено свыше 40 тысяч литров донорской крови. Медицинские организации МО полностью обеспечены требуемыми компонентами крови, уточнил министр.