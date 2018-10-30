Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов РФ по работе НКО в соцсфере

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московская область заняла пятое место среди регионов России по результатам работы негосударственного сектора в социальной сфере. Некоммерческие организации улучшили качество и расширили перечень предоставляемых услуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

По ее словам, благодаря содействию организаций негосударственного сектора организованы надомное социальное обслуживание, помощь при трудоустройстве, психологическая поддержка безработных и их адаптация. Некоммерческие организации, которые с каждым годом повышают качество услуг, также помогают родителям в уходе и присмотре за детьми.

"Московская область по привлечению НКО к оказанию соцуслуг занимает пятое место на территории страны. Мы этим гордимся, потому что, начиная с 2018 года, мы были в пилоте. Социальные услуги на дому, в том числе такой эксперимент, как участковая служба, были переданы НКО. Сейчас у нас пять НКО. Конечно, мы хотим, чтобы их было гораздо больше", — подчеркнула министр.

Финансированием большинства программ НКО занимается министерство социального развития, которое также заинтересовано в развитии стартапов в социальной сфере, заключила Ирина Фаевская.