300 детей-инвалидов получат именную стипендию губернатора МО

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Именные стипендии губернатора Московской области вручат 300 детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. На эти цели из бюджета региона ежегодно выделяется 15 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

Как уточнила первый зампред правительства, торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора состоится в последний день октября в Химках. Ольга Забралова рассказала, что именная стипендия губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья вручается с 2010 года.

"Стипендия дается тем обучающимся, кто наиболее успешно освоил учебные программы и принимает активное участие в мероприятиях в сфере образования, а также победителям и призерам российских, областных, районных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, творческих фестивалей. Каждый стипендиат получает 50 тысяч рублей. Это хорошее подспорье и мотивация для дальнейшей реализации и новых достижений", — пояснила Ольга Забралова