В Московской области благоустроили въезды в 22 муниципалитета

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В этом году в Московской области было благоустроено 44 въездных стелы в 22 муниципалитетах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

По его словам, в рамках работ на въездах в муниципалитеты устанавливают стелы, малые архитектурные формы, художественное освещение, а также проводят озеленение и укладывают плитку. Благоустройство уже завершили в городских округах Балашиха, Домодедово, Лобня, Клин, Мытищи, Шаховская, Люберцы, Реутов, Красногорск, Зарайск, Шатура, Наро-Фоминский, Ступино, Чехов, Коломенский, Химки, ЗАТО Звездный городок. Кроме того, работы выполнены в Солнечногорском, Сергиево-Посадском и Одинцовском районах.

По губернаторской программе "Формирование комфортной городской среды" в Подмосковье планируется благоустроить 48 стел на въездах на 24 территории. Работы в Дмитрове и Кашире находятся в завершающей стадии.