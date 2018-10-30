Свыше 8 тысяч дольщиков получили квартиры в Подмосковье

Строительство жилых домов на Ленинском проспекте в городе Химки в Подмосковье. Архивное фото

Строительство жилых домов на Ленинском проспекте в городе Химки в Подмосковье. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С начала года в Подмосковье были восстановлены права 8052 обманутых дольщиков по 24 проектам. Кроме того, были найдены решения еще по 105 новостройкам. Это позволит выдать ключи еще 5842 обманутым дольщикам. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.

На контроле ведомства находятся все проблемные объекты строительства в Подмосковье. Об этом рассказала замглавы министерства Юлия Баринова.

Дольщики могут обратиться на горячую линию ведомства за получением информации по объектам строительства. Также работает спецподразделение Минстройкомплекса, которое взаимодействует с гражданами и проводит встречи с инициативными группами.

Механизмы обеспечения прав дольщиков обсудили на площадке ведомства на заседании комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.