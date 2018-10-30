ВТБ вложил 3,1 млрд рублей в предпринимательские проекты в Подмосковье

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Группа ВТБ за три квартала 2018 года профинансировала более 80 предпринимательских проектов Московской области, говорится в официальном Instagram правительства региона.

"За три квартала 2018 года организация профинансировала 84 проекта в сфере малого и среднего предпринимательства на сумму 3,1 миллиарда рублей", — отмечается в социальной сети.

Сообщается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Обсуждались вопросы сотрудничества Московского областного гарантийного фонда и банка "Возрождения", входящего в группу ВТБ, по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, а также сельхозпредприятий Подмосковья.

"Московская область и "Возрождение" планирует реализовать три совместных проекта: предприятие "Наш Аграрий", племхоз "Наро-Осановский" и селекционно-семеноводческий центр "Деметра". Банк входит в тройку наиболее активных бизнес-партнеров областного гарантийного фонда", — говорится в Instagram правительства региона.