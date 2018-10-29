Более 200 человек примут участие в чемпионате профмастерства "Абилимпикс"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. С 30 по 31 октября в Подмосковье будет проходить чемпионат профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс". За победу в нем будут бороться 220 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову. В числе участников 140 студентов, 38 специалистов и 42 школьника. Соревнования будут проходить по 36 компетенциям.

Как подчеркнула Ольга Забралова, Московская область активно поддерживает международное движение "Абилимпикс" с момента вступления в него России в 2015 году. По словам первого зампреда правительства Подмосковья, для мероприятия создан организационный комитет и координационный совет работодателей чемпионата.

"В этом году оценивать мастерство участников предстоит 240 экспертам. Победители областного чемпионата представят нашу область на национальном чемпионате 2018 года", — рассказала Ольга Забралова.

Соревнования пройдут на 11 площадках — в Балашихе, Королеве, Солнечногорске, Щелкове и других муниципальных образованиях Подмосковья.

"Абилимпикс" — это соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат призван помочь им в профессиональной ориентации и оказать содействие в трудоустройстве.