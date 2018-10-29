В ФОКах и дворцах спорта МО можно сдать на переработку пластиковые крышки

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В физкультурно-оздоровительных комплексах и дворцах спорта Московской области установили специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минспорта региона.

Собранный мусор направят на заводы по переработке пластика. Как отметил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков, пластиковые крышки изготовлены из особого материала, переработка которого невозможна с обычными пластиковыми бутылками.

Контейнеры для сбора пластиковых крышек установлены в конькобежном центре "Коломна" и волейбольном центре в Одинцове. В ближайшее время они появятся в спортивных комплексах в Домодедове, Коломне, Сергиевом Посаде, Чехове, Королеве и Рузе.