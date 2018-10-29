Более двух миллионов человек в Подмосковье привились от гриппа

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Московской области привились уже более 2,3 миллиона жителей, 705 тысяч из них — дети. План вакцинации от гриппа в регионе выполнен на 72,7%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу областного минздрава Дмитрия Матвеева.

Сделать прививку от гриппа жители Подмосковья могут в будние и выходные дни и в медицинских учреждениях, и в выездных мобильных комплексах. По словам министра, с их помощью были вакцинированы более 126 тысяч человек, 31,5 тысячи из них — дети. Чтобы сделать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом-терапевтом или педиатром.

"В большей степени вакцинация показана детям, людям пожилого возраста и тем, у кого имеется ряд хронических заболеваний. Иммунитет к инфекции после введения вакцины вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от шести до девяти месяцев", — отметил Дмитрий Матвеев.

Планируется, что в этом году от гриппа будут вакцинированы 3,2 миллиона жителей Московской области. Сделать прививку можно до 1 декабря.