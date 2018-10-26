15 муниципалитетов МО перешли на электронное предоставление земельных услуг

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По итогам III квартала 95% жителей Московской области перешли на электронное оформление необходимых земельных услуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минмособлимущества.

"15 муниципальных образований полностью перешли на электронное предоставление услуг, остальные приближаются к заветной планке", — отметила заместитель министра имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На электронное оказание услуг перешли городские округа Краснознаменск, Орехово-Зуево, Бронницы, Зарайск, Дзержинский, Котельники, Долгопрудный, Клин, Красноармейск, Павловский Посад, Реутов, Рошаль, Ликино-Дулево, Электрогорск и Серебряные Пруды, уточнила замминистра.

"Мы работаем для того, чтобы жителям области было удобно взаимодействовать с госструктурами по оформлению своей собственности. Автоматизация работы структур по предоставлению госуслуг и сокращение сроков позволяет это делать легко и быстро. Сейчас любой документ по земле можно заказать не выходя из дома", — отметила Наталья Адигамова.

Наиболее востребованными у жителей Подмосковья являются услуги по предоставлению земли в аренду и собственность без проведения торгов, предварительное согласование предоставления земельного участка и выдача разрешения на размещение объектов.

Жители области, которые не имеют доступа к интернету или соответствующих знаний, могут воспользоваться оборудованными рабочими местами в МФЦ. Всю необходимую помощь и консультации осуществляют сотрудники МФЦ.