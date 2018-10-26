В Подмосковье появился первый контейнер для сбора пластиковых крышек

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первый в Московской области контейнер для сбора пластиковых крышек от бутылок появился в молодежном центре "Восход" в Химках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Волошина.

Контейнер установили по инициативе волонтеров движения "Живу спортом" при поддержке минспорта региона. Он находится на Ленинградской улице у дома 18А.

По словам руководителя Химок, после сбора крышки будут направлены на завод по переработке пластика, а деньги за вторсырье перечислят на благотворительность. Сдать крышки от бутылок с напитками, маслом и кетчупом может любой желающий. Вскоре такие контейнеры появятся и в других муниципалитетах Подмосковья.