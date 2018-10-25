Вылетные магистрали в Московской области будут благоустроены

Вид на жилые дома в районе канала имени Москвы и Дмитровское шоссе. Архивное фото

Вид на жилые дома в районе канала имени Москвы и Дмитровское шоссе. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Программа благоустройства вылетных магистралей реализуется в Подмосковье. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы все хотим видеть наш дом, наш город комфортным, благоустроенным. Мы понимаем, что в Московский регион приезжают миллионы туристов. И печально, когда те 23 магистрали, которые ведут в Москву или из Москвы, выглядят убого", — отметил глава региона.

Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья приняли глобальную программу. Ответственным за нее назначен министр благоустройства Московской области, главной задачей является существенное изменение облика вылетных трасс.

"Наша задача — навести порядок. Это и М5 "Урал", и Ярославка, и Дмитровское шоссе. Все без исключения трассы должны соответствовать стандартам", — отметил губернатор.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин заявил, что к организации работ уже приступили: до конца этого года планируется разработать концепции, а в следующем году — реализовать их.