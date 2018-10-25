Андрей Воробьев рассказал о программе рекультивации полигонов ТБО

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о президентской программе рекультивации полигонов и отметил, что она принята впервые в истории России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "360".

"Не просто бросается свалка, которая долго принимала мусор. Это серьезная инженерная работа, которая предполагает и сбор фильтрата, и строительство очистных сооружений. И то, что мы видим на ряде территорий, представляет собой инженерное сооружение, которое никак не влияет на экологию, окружающую среду, что позволяет полигоны использовать дальше в разных целях", — отметил губернатор.

По словам Андрея Воробьева, в настоящее время проектируются 14 полигонов. Далее приступят к следующим объектам: "Царево", "Кулаковский" и площадка в Одинцове. Губернатор также добавил, что на эту работу выделены большие средства.

Рекультивация закрытых полигонов в Подмосковье началась в прошлом году в рамках федерального проекта "Чистая страна". Негативные последствия для окружающей среды устраняли в городских округах Кашира, Павловский Посад и Электросталь. В 2019 году власти Московской области намерены рекультивировать шесть полигонов ТБО, а в 2020 году — еще шесть.

На полигоне в Кашире сейчас завершается последняя стадия рекультивации. Работы ведутся с опережением графика, завершить их планируют уже через две недели.

На полигоне "Быково" уже сделано все необходимое: свалку накрыли специальным материалом, установили систему пассивной дегазации и провели пересыпку чистым грунтом.

На подмосковном полигоне "Электросталь" рекультивацию уже завершили — на два месяца раньше срока.