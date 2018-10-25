Воробьев и Медведев обсудили социально-экономическое развитие Подмосковья

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в четверг, 25 октября. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщил телеканал "360".

Губернатор доложил премьеру, что с начала 2018 года в Подмосковье было реализовано 30 инвестиционных проектов, они позволили создать около 1,6 тысячи рабочих мест. Он отметил, что в планах реализовать порядка 100 проектов, которые создадут более 9 тысяч рабочих мест. Объем привлекаемых в экономику Московской области инвестиций в этом году составит 114,9%.

На встрече также обсудили вопросы развития туристической инфраструктуры в регионе. Воробьев подчеркнул, что благодаря строительству новых гостиниц и благоустройству территорий приток туристов в Подмосковье удалось увеличить. Планируется, что к концу этого года Московскую область посетит порядка 15 миллионов туристов.