Подмосковье сумело добиться роста инвестиций в экономику региона на 115%

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рост объема привлекаемых в экономику Московской области инвестиций составит 114,9% в 2018 году, говорится в официальном Instagram правительства региона.

" Планируется осуществить еще порядка ста проектов, которые создадут более девяти тысяч рабочих мест. Объем привлекаемых в экономику Московской области инвестиций растет, в этом году он составит 114,9%", — отмечается в социальной сети.

Сообщается, что в 2013 году турпоток в регион составлял восемь миллионов человек, в то время как в 2017 году вырос до 14,1 миллиона. В этом году турпоток должен достичь отметки в 15 миллионов человек.