В Мособлдуме ввели наказание за пропуск заседаний

В Мособлдуме ввели наказание за пропуск заседаний

В Мособлдуме ввели наказание за пропуск заседаний

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутатов, не являющихся на заседания без уважительных причин, будут лишать премии. Об этом сообщил сайт телеканала "360".

Такое решение приняли сами члены парламента. Автор и разработчик инициативы — председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Регулярные пропуски заседаний и мероприятий приведут к полному или частичному лишению квартальных премий и компенсационных выплат за осуществление депутатской деятельности. За подобные нарушения дисциплины председатели комитетов будут досрочно лишаться своих постов.

Спикер регионального парламента отметил, что основная цель этого положения — осуществление депутатской деятельности в Мособлдуме, депутатского корпуса, помощников, аппарата областной думы, а также введение электронной системы отчетности и учета.

Новое положение было принято депутатами Мособлдумы единогласно.