В Балашихе очистили плотину на реке Пехорке

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На реке Пехорке очистили плотину, которая располагается в Балашихе, в районе улицы Крупешина, сообщает телеканал "360" со ссылкой на консультанта отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации городского округа Светлану Маренинову.

"Мы очистили плотину реки Пехорки на улице Крупешина от деревьев и кустарников. Это необходимо, чтобы исключить разрушение плотины корнями растущих деревьев", — отметила Светлана Маренинова.

Ежегодно весной и осенью в Балашихе исследуется состояние 13 гидротехнических сооружений — плотин и водопропускных труб на реках Пехорке, Чернавке, Черной, прудах Желтый и Васильевский. По результатам рейдов специалисты очищают водоемы от мусора, деревьев и кустарников.

На сегодняшний день уже четыре гидротехнических сооружения Балашихи очищены. Работы на других сооружениях закончат до начала ноября.