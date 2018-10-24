Благодаря ЭКО в Московской области родилось более 1,7 тысячи детей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Подмосковье с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родилось свыше 1,7 тысячи детей в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

В период с января по сентябрь 2018 года проведено свыше 3,5 тысячи процедур ЭКО за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Матвеев отметил, что всего в этом году запланировано провести около 5 тысяч данных процедур. Министр также добавил, что процедура ЭКО с каждым годом все активнее внедряется в медучреждениях региона.

"За четыре года количество рожденных детей в результате ЭКО в Подмосковье увеличилось более чем в пять раз. Методики проведения ЭКО совершенствуются, а услуга становится доступнее", — подчеркнул Дмитрий Матвеев.

В настоящее время длительность ожидания процедуры в Подмосковье составляет не более 30 дней. Для того чтобы получить квоту на ЭКО, необходимо пройти обследования в женской консультации по месту жительства. Подробно о том, как получить направление на ЭКО, а также какие документы необходимо собрать, можно узнать на областном сайте министерства здравоохранения в разделе "Информация".