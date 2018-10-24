Госстройнадзор МО выявил более 420 незаконно построенных объектов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Инспекторы главного управления Государственного строительного надзора Московской области в период с 4 августа текущего года выявили на территории региона 427 объектов незаконного строительства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника надзорного ведомства Артура Гарибяна.

Как уточнил руководитель Главгосстройнадзора, из 427 объектов 92 являются жилыми, а 335 — объектами нежилого назначения.

Артур Гарибян подчеркнул, что в связи с изменениями в Градостроительном и Гражданском кодексах РФ полномочия главного управления Государственного строительного надзора Московской области на проведение проверок расширились на всех возводимых объектах, в том числе индивидуального жилстроительства.

Накануне в Главгосстройнадзоре прошли совместные совещания с представителями муниципальных органов власти. Обсуждалось взаимодействие в сфере принятия мер в отношении самовольно возведенных объектов на территории Подмосковья.

Как уточнил Артур Гарибян, 123 объекта в ходе проверок признаны самостроем. В местные органы самоуправления были направлены уведомления о приведении объектов в соответствие с установленными требованиями либо обеспечении процедуры их сноса.

По 304 объектам запросы в целях организации тщательных проверочных процедур направлены в муниципальные образования, министерство строительного комплекса региона, Росреестр, Главархитектуру МО и УМВД России.

Лидерами по числу выявленных самостроев стали Дмитровский, Ленинский и Одинцовский районы, а также городские округа Истра, Мытищи и Подольск.