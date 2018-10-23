На полигоне ТБО в Кашире завершается рекультивация

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На полигоне твердых бытовых отходов в Кашире завершается последняя стадия рекультивации, сообщает телеканал "360". Бывший мусорный полигон на данный момент представляет собой возвышение высотой 40 метров. Еще два года назад там стоял невыносимый запах, а теперь на этом месте появится большая новогодняя горка.

"Прежде чем что-то здесь делать, нужно все-таки посмотреть, чтобы объект выстоял, провел несколько сезонов, чтобы ничего не случилось и, соответственно, не наступила необходимость гарантийных обязательств подрядчиков. А по поводу того, что здесь будет, я все-таки считаю, что люди пропустят через себя эту историю, и, если будет необходимость кататься на санках, значит, будем кататься на санках", — сказал глава Каширы Алексей Спасский.

Рекультивация началась летом 2017 года. На первом этапе занимались техническими приготовлениями: рабочие огородили территорию, очистили каналы для сбора поверхностных вод, обустроили систему дренажа (19 скважин, благодаря которым из земельных пород были выведены токсичные газы). Тогда же на полигоне положили новый слой почвы, который сейчас застилают геосинтетиком.

"Пришлось решать технические проблемы, на данный момент они все решены и работы все равно завершаются с опережением графика. Контракт до конца декабря, а работы будут завершены в октябре. Они уже подходят к концу", — сказал гендиректор подрядной организации Алексей Широченков.

В этом году с карты Подмосковья исчезнут еще два мусорных полигона, а на 2019 год запланирована рекультивация шести полигонов твердых бытовых отходов.