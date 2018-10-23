Андрей Воробьев предложил Эльмире Хаймурзиной стать главой Красногорска

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев предложил в качестве кандидата на пост руководителя городского округа Красногорск Эльмиру Хаймурзину, сообщил телеканал "360".

"Я хотел бы сегодня предложить Эльмире Абдулбариевне возглавить городской округ Красногорск, предложить Совету депутатов вашу кандидатуру. Большая, непростая территория, которая также нуждается в грамотном и профессиональном управлении. Очень рассчитываю, что вы с этой задачей справитесь, соберете мощную команду и обеспечите там перемены", — заявил Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что Хаймурзина зарекомендовала себя как профессионал.

Ранее муниципалитет возглавлял Радий Хабиров. Теперь он по назначению президента России Владимира Путина занимает должность врио главы Башкирии.

В 2010-2012 годах Эльмира Хаймурзина работала заместителем руководителя департамента туризма и региональной политики Минкульта РФ. В 2013 году возглавила Главное управление территориальной политики Московской области. С октября 2014 года перешла на должность заместителя председателя правительства региона, а в конце мая этого года стала председателем Мособлизбиркома.