В МО построят свыше 20 домов по программе переселения из аварийного жилья

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ходе программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" в Подмосковье по плану 2018 года построят 22 дома. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса региона.

"С начала года введены в эксплуатацию семь домов для переселения 8,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. В настоящее время уже переселено 336 человек из 5,9 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда в городских округах Клин, Егорьевск, Луховицы, Дмитров, муниципальных районах Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Воскресенском, Волоколамском", — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Кроме того, в Краснозаводске на улице Театральная вышло на финишную прямую строительство новостройки — уже подана заявка в региональный минстрой на ввод в эксплуатацию. Новый дом позволит расселить свыше 1,1 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда.

Руслан Тагиев добавил, что уже разработана проектная документация для строительства в 2019 году более 30 домов.