Подмосковная санавиация совершила свыше 240 вылетов за 2018 год

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. C начала текущего года совершено более 240 вылетов подмосковной санитарной авиации. Вылеты осуществлялись с помощью оперативно-диспетчерской службы медицины катастроф. Санавиация Подмосковья оказывала медпомощь круглосуточно, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу министерства здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

По словам руководителя ведомства, авиационный транспорт призван экстренно оказывать медпомощь нуждающимся в ней, в том числе в условиях удаленности места происшествия от медучреждений и при низкой транспортной доступности.

Санавиация Подмосковья также используется для перевозки пациентов из одного медучреждения в другое.

Как подчеркнул Дмитрий Матвеев, благодаря санитарной авиации медицинские работники не зависят от дорожной ситуации и могут в оперативном режиме оказать необходимую помощь пострадавшим при пожарах, в ДТП и других ситуациях, когда на счету каждая минута.

Санитарная авиация в Московской области возобновила свою работу после перерыва год назад. В качестве транспортного средства используется вертолет легкого класса, который оснащен всем необходимым медоборудованием.