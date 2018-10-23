Систему очистки фильтрата установили на полигоне "Каширский" в Подмосковье

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Работы по нанесению рекультивационного слоя завершаются в Подмосковье на полигоне "Каширский", где уже установили систему отведения газов и очистки фильтрата, говорится в пресс-релизе регионального министерства экологии.

"В настоящий момент на объекте завершены работы по планировке и изоляции свалочного тела, установлена система отведения газов и очистки фильтрата, устроены эксплуатационные проезды. Завершается работа по нанесению рекультивационного (плодоносного слоя), который впоследствии засеют травой, осуществляется бурение газодренирующих скважин", — отмечает ведомство.

Сообщается, что рекультивация ТКО "Каширский" позволит прекратить негативное воздействие на окружающую среду и жителей. Свалка была закрыта в 2016 году.