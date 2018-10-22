Почти 40 тысяч новых потребителей подключили к электросетям Подмосковья

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В МО проводится активная работа по уменьшению сроков присоединения к электросетям.

Почти 40 тысяч новых потребителей подключили к электрическим сетям Московской области с начала 2018 года. Крупнейшие энергетические компании региона (ПАО МОЭСК и АО "Мособлэнерго") выполнили более 38 тысяч договоров на техприсоединение к электросетям. Об этом со ссылкой на подмосковное министерство энергетики сообщил телеканал "360".

Работа по сокращению сроков и упрощению техприсоединения к электросетям проводится по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева. По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, около 85% общего числа заявок на техприсоединение к электросетям потенциальные потребители отправляют в электронном виде. Несколько лет назад подобные заявки составляли только треть от общего числа.