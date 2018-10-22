Автовокзалы и станции оборудуют системами безопасности в Подмосковье

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В 2019 году системы безопасности будут установлены на 30 автовокзалах и автостанциях на территории Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.

В ведомстве отметили, что в сфере обеспечения транспортной безопасности каждый год появляются технические инновационные продукты. В министерстве не исключили их включение в проектирование и оснащение автовокзалов и автостанций региона.

Оборудование установят за счет компании "Мострансавто" и бюджета Московской области.

До конца этого года такие системы появятся на автовокзалах Чехова и Егорьевска.