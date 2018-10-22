Голосование за ремонт дворов в Подмосковье стартовало на портале "Добродел"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Интернет-голосование жителей Московской области за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2019 год стартовало в понедельник на портале "Добродел", говорится в пресс-релизе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"По результатам голосования будет сформирована программа комплексного благоустройство дворов на 2019 год. Для этого голосования в системе "Добродел" размещены адреса оставшихся шести тысяч дворов из всех муниципальных образований. У нас всего около 12,9 тысячи дворовых территорий, более 6,9 тысячи благоустроили в предыдущие годы также с учетом результатов голосования жителей", — подчеркивает ведомство.

Сообщается, что голосование продлится до 31 октября. После формирования итогового адресного перечня дворов планируется проведение обсуждений с жителями видов работ, которые будут проходить непосредственно на дворовых территориях.

"В голосовании примут участие все дворовые территории Московской области, за исключением дворов, которые уже были комплексно благоустроены с 2015 по 2018 годы и дворов, введенных в эксплуатацию не позднее 2013 года, а также дворов, в состав которых входят многоквартирные дома, планируемые к расселению в ближайшие семь лет", — уточняется в пресс-релизе.