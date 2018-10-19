В Дубне проводят испытания солнечных батарей и ветрогенераторов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В подмосковной Дубне, на полигоне "Альтернативная энергетика", начали работать солнечные батареи и ветрогенераторы, которые не использовали в течение многих лет, сообщил телеканал "360". С помощью них исследователи планируют создать уникальную систему охраны протяженных рубежей на арктическом направлении.

Для поставленных целей батареи и ветрогенераторы должны функционировать при температурах ниже 50°С, а также должны выдерживать сильнейший ветер.

"В этом месте, где находится полигон, уникальное место с точки зрения розы ветров. Здесь всегда есть ветер", — отметил, и.о. генерального директора АО "НПК "Дедал" Сергей Козлов.

В раках проекта также была благоустроена и площадка полигона "Альтернативная энергетика". В университете Дубны, участвовавшем в восстановлении полигона, рассчитывают, что в будущем студенты смогут проходить здесь практику и посещать экскурсии.