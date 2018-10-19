В подмосковной Дубне начали тестирование нового моста через Волгу

Строительство автомобильного моста через реку Волгу в г. Дубна Московской области. Архивное фото

Строительство автомобильного моста через реку Волгу в г. Дубна Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Работы по строительству моста через Волгу в подмосковной Дубне находятся на завершающей стадии. В настоящее время рабочие проводят тестирование мостового перехода, в качестве нагрузки используют 12 "КамАЗов" массой 25,2 тонны, сообщает телеканал "360".

Данные работы проводят с целью выявления соответствия требованиям норм и оценки возможности эксплуатации моста под необходимыми нагрузками. По каждой полосе автодороги пускается самосвал с различными скоростями движения — 20 и 40 км/ч. Кроме того, производится пропуск машины через искусственную неровность высотой пять сантиметров со скоростью 20 и 40 км/ч без торможения.

Строительство моста стартовало в декабре 2016 года. Протяженность сооружения с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 80 км/ч равна почти двум километрам. Планируемая пропускная способность моста составит 24 150 машин в сутки.

Возведение объекта выполняется в рамках госпрограммы Подмосковья "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Данный проект позволит улучшить транспортную доступность Дубны и сохранить полноценное судоходство по реке Волге. Объем финансирования составляет более 9,3 миллиарда рублей.

На сегодняшний день готовность объекта составляет более 90%. Движение по мосту планируют запустить до конца текущего года.