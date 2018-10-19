В Подмосковье откроют 6 новых центров инновационного творчества молодежи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Шесть новых центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) откроются в Московской области до конца ноября, говорится в пресс-релизе регионального министерства инвестиций и инноваций.

"В Московской области завершаются ремонтные работы и оснащение новых центров молодежного инновационного творчества в городских округах Люберцы, Химки, Красногорск, Котельники, Подольск и Сергиев-Посад. Первый из них откроет свои двери для посетителей в Люберцах 23 ноября", — отмечает ведомство.

Сообщается, что центры работают в формате научных лабораторий, где школьники могут освоить структуру материалов и их электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства, научиться создавать прототипы на 3D принтере.

Кроме того, ЦМИТы будут оборудованы лекториумами, залами для соревнований и выставок. Заниматься в ЦМИТах смогут не только школьники, но и студенты, а также взрослые.