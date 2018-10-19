В Подмосковье до конца года разработают программу стратегического развития

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Власти Московской области разработают до конца года программу стратегического развития региона, говорится на официальном портале Подмосковья со ссылкой на главу области Андрея Воробьева.

"До конца года мы должны окончательно сформировать программу стратегического развития Подмосковья… Эта программа включает и региональный компонент, и развитие каждой территории с 2018-го по 2023-й годы: Одинцово, Мытищи, Ивантеевка, Красногорск и так далее", — отметил Воробьев на семинаре по современным принципам эффективного управления.

Глава Московской области также подчеркнул, что очень важно учитывать мнение жителей.