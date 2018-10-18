В Красногорске появилась зарядная станция для электрокаров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Зарядная станция для электромобилей установлена в поселке Нахабино городского округа Красногорск в рамках программы "Энергоэффективность и развитие энергетики". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника территориального управления Нахабино Владимира Куприянова.

"Проект — пилотный, но является важным шагом в рамках технического прогресса", — подчеркнул Куприянов.

Электрокары можно зарядить по адресу улица Школьная, дом 1А. Как отметил Владимир Куприянов, в настоящее время станция работает в тестовом режиме.