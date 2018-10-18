В подмосковном Подольске будут производить упаковки из полимерной пленки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство стройкомплекса Московской области выдало разрешение на строительство в городском округе Подольск предприятия по производству упаковок из полимерной пленки, говорится в сообщении ведомства.

"Застройщиком проекта выступает компания ООО "СБС". Его реализация осуществляется при сопровождении центра содействия строительству Московской области. В рамках сопровождения проекта подготовлена дорожная карта для оптимизации сроков получения разрешительной документации", — отмечается в материале.

Сообщается, что возведение объекта, расположенного близи деревни Коледино, займет около года. Выход предприятия на полную мощность позволит производить 150 тонн продукции в месяц.