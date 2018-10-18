Более 20 медработников получили льготную ипотеку в Подмосковье

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вручение свидетельств на получение жилищной субсидии по программе "Социальная ипотека" состоялось в четверг в доме правительства Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"Свидетельства на получение субсидии на приобретение жилья сегодня получил 21 медицинский работник. С начала года такая мера поддержки уже оказана 172 специалистам сферы здравоохранения Подмосковья", — отмечает ведомство.

Сообщается, что программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения Московской области. В этом году подмосковным медицинским работникам планируется выдать 280 таких свидетельств.

В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.