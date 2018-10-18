В подмосковных Химках построят административно-торговый комплекс

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство административно-торгового комплекса в городском округе Химки, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Согласно утвержденному проекту площадь застройки составляет 1,004 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров разместятся торговые, складские, административные помещения, а также предприятия сферы услуг", — отмечает Минстрой.

Сообщается, что объем инвестиций в проект составит порядка 110 миллионов рублей. Срок действия разрешения на строительство — до января 2020 года.