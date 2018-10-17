Операторы подмосковной системы 112 оказывают помощь иностранцам

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Операторы-лингвисты подмосковной системы 112 принимают порядка двух-трех вызовов в неделю на иностранных языках — английском, немецком, французском и итальянском. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Чаще всего иностранцы обращаются за помощью к полиции или по бытовым вопросам, например как восстановить утерянную SIM-карту или документы, вызвать такси. Кроме этого операторы-лингвисты помогают в переводе при общении специалистов экстренных служб и других учреждений с иностранными гражданами.

"Номер 112 — это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных оперативных служб. Благодаря этому большинство иностранных туристов в случае необходимости обращаются на этот номер на территории Подмосковья", — заявил Дмитрий Пестов.

Вице-губернатор также отметил, что эффективную работу региональная система 112 показала во время проведения чемпионата мира по футболу.

"Они работали в круглосуточном режиме и обработали все поступившие вызовы, а иностранные туристы и болельщики получили всю необходимую помощь", — сказал Пестов.

В работе подмосковной системы 112 задействовано 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов, в том числе операторы, лингвисты, психологи и сурдопереводчики.

За помощью можно обратиться не только со стационарного или мобильного телефона, но и посредством SMS-сообщения. Также обрабатываются сигналы с оборудования "ЭРА-ГЛОНАСС". Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать экстренные службы через Skype, с помощью сурдопереводчиков системы 112.