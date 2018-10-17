В Подмосковье построили и модернизировали более 30 объектов водоснабжения

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На территории Подмосковья построено и модернизировано более 30 объектов водоснабжения с начала 2018 года. Благодаря этому качество водоснабжения улучшилось еще у 59 тысяч жителей региона, сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Как отметил чиновник, работы проводятся в рамках программы губернатора "Чистая вода". Объекты водоснабжения (водозаборные узлы, станции водоочистки, водоводы) были введены в эксплуатацию в городских округах Павловский Посад, Балашиха, Рошаль, Истра, в Рузском округе, а также в Солнечногорском, Талдомском, Сергиево-Посадском и Воскресенском районах.

"В 2018 году в рамках губернаторской программы "Чистая вода" на территории Подмосковья планируется построить и модернизировать 109 объектов водоснабжения. Благодаря этому качество водоснабжения будет улучшено у 210 тысяч жителей региона. Основной объем ввода новых и реконструированных ВЗУ запланирован на конец года", — сообщил вице-губернатор МО.

В ходе ремонтных работ устаревшее оборудование заменяют на современное и более эффективное, а на водозаборных узлах устанавливают станции обезжелезивания воды. Именно благодаря этому показатели качества воды приводятся в норму.

Напомним, что в период с 2014 по 2017 год в Московской области уже было построено и модернизировано 216 водозаборных узлов. Благодаря этому, а также развитию восточной системы водоснабжения, качество водоснабжения было доведено до нормативного у более 1,2 миллиона жителей Подмосковья. Таким образом, процент населения, обеспеченного доброкачественной водой, увеличился с 83,2 до 94.