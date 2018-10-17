Более 20 подмосковных медработников получат соципотеку

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Свидетельства на получение субсидии по программе соципотеки вручат 21 медработнику 18 октября в Доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Как уточнил глава подмосковного минздрава, получающие жилищную субсидию по программе "Социальная ипотека" — это врачи, фельдшеры и рентген-лаборанты, которые работают в медицинских учреждениях на территории Московской области. С начала текущего года свидетельства получили более 150 медицинских работников Подмосковья.

Министр здравоохранения области подчеркнул, что всего в 2018 году жилищную субсидию по соципотеке получат 280 работников медицины. С помощью программы "Социальная ипотека" медики Подмосковья могут улучшить свои жилищные условия.

По словам Дмитрия Матвеева, по программе соципотеки первоначальный взнос и полная стоимость недвижимости для медицинских работников региона погашаются за счет средств подмосковного бюджета.

"Новоселам остается лишь вовремя погашать проценты по кредиту, что не должно стать серьезным финансовым обременением даже для молодого специалиста", — добавил глава минздрава области.

Помимо социальной ипотеки в Подмосковье действует программа "Земский доктор". Ее участниками могут стать врачи и фельдшеры, которые работают в сельской местности. Кроме того, участковые терапевты, врачи общей практики и педиатры могут получать губернаторскую доплату.