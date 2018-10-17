В Подмосковье откроют девять новых отделений "Почты России"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Девять новых отделений "Почты России" планируется открыть в Балашихе, Красногорске, Подольске, Мытищах, Щелкове, Пушкинском, Одинцовском, Раменском районах, говорится в Instagram пресс-службы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

""Почта России" — важный институт, который, по сути, касается абсолютного большинства жителей, проживающих в разных территориях, в том числе Московской области", — цитирует пресс-служба слова Воробьева в ходе встречи с гендиректором госкомпании Николаем Подгузовым.

Сообщается, что в 2017 году на территории Подмосковья модернизировано и отремонтировано 35 отделений почтовой связи, в том числе в рамках программы "Доступная среда".