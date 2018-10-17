Власти Подмосковья продемонстрируют потенциал региона в восьми странах

КРАСНОГОРСК, 17 окт — РИА Новости. Власти Московской области планируют в рамках роуд-шоу продемонстрировать инвестиционный потенциал региона в восьми странах до конца 2019 года, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

"Около восьми стран мы посетим в конце текущего года и в следующем году. Это и Европа, и Азия. Думаем, о визите в Америку, но определиться точно не можем", — сказал Буцаев.

По его словам, роуд-шоу проводятся для того, чтобы новые компании пришли с инвестициями в Московскую область.