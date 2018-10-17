Подмосковье выделит 150 млрд рублей на ремонт дорог в ближайшие пять лет

КРАСНОГОРСК, 17 окт — РИА Новости. Власти Московской области выделят порядка 150 миллиардов рублей на ремонт шоссе и путепроводов в ближайшее пять лет, сообщил региональный министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

"В ближайшую пятилетку мы должны построить порядка 70 дорожных объектов — это только наши областные. Общий объем строительства — чуть меньше, чем 150 миллиардов рублей", — сказал Гержик.

Он также отметил, что до конца года будет сдан в эксплуатацию мост в Дубне, а в 2019 году — путепровод в Балашихе и Реутове.