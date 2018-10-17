В подмосковных библиотеках организуют день японской культуры

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. День японской литературы и культуры пройдет в шести библиотеках Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства культуры.

Основной площадкой станет Московская губернская универсальная библиотека в Пушкино.

"Среди почетных гостей праздника — заведующий информационным отделом посольства Японии в Российской Федерации Тосио Ямамото, заместитель заведующего отделом японской культуры фонда "Japan Foundation" Еко Саканоуэ", — подчеркивает ведомство.

Сообщается, что день японской культуры пройдет еще в пяти библиотеках Подмосковья: Истринской районной детской библиотеке, Районной библиотеке семейного чтения города Щелково, Центральной детской библиотеке Сергиева Посада, Центральной детско-юношеской библиотеке Серпухова и Шатурской детской библиотеке.