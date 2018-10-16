Новые рекреационные зоны появятся в Подмосковье

Отдыхающие на пруду в усадебном парке Суханово в Московской области. Архивное фото

Отдыхающие на пруду в усадебном парке Суханово в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Правительство Подмосковья планирует создать рекреационные зоны на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Министр отметил, что власти Подмосковья хотят увеличить число особо охраняемых природных территорий и сделать их доступными для населения.

"Для них это место отдыха с рекреационным потенциалом. Важно, чтобы использование не было стихийным", — подчеркнул Дмитрий Куракин.

Он добавил, что программный подход уже разрабатывается. По словам Куракина, рекреационные зоны могут появиться уже в 2019 году. Их оборудуют местами для сбора мусора и спортивными площадками.